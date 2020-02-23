Игрокам «Барселоны» измерят температуру перед матчем с «Наполи» из-за угрозы коронавируса

Все игроки, тренеры и сотрудники «Барселоны», которые приедут в Неаполь на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», пройдут процедуру измерения температуры тела в связи с угрозой распространения коронавируса в Италии. В случае обнаружения жара больные будут немедленно направлены в больницу, сообщает журналист Мои Льоренс на своей странице в «Твиттере».

Матч «Наполи» — «Барселона» состоится на стадионе «Сан-Паоло» 25 февраля, начало — в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт в Испании 18 марта.

Сегодня, 23 февраля, в Италии отменили четыре матча 25-го тура Серии А из-за распространения коронавируса. На этот момент в стране зафиксировано более 100 случаев инфицирования. От болезни уже умерло два человека.