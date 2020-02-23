«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: составы команд на матч 27-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорда» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт сегодня, 23 февраля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Матич, Фред, Гринвуд, Б. Фернандеш, Джеймс, Марсьяль.



«Уотфорд»: Фостер, Масина, Кэткарт, Кабазель, Доусон, Капу, Хьюз, Деулофеу, Дукуре, Перейра, Дини.

Команды встречались в 18-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. «Уотфорд» на домашнем стадионе обыграл «красных дьяволов» со счётом 2:0.



«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков в 26 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (24) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».