Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: составы команд на матч 27-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: составы команд на матч 27-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Уотфорда» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт сегодня, 23 февраля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Матич, Фред, Гринвуд, Б. Фернандеш, Джеймс, Марсьяль.

«Уотфорд»: Фостер, Масина, Кэткарт, Кабазель, Доусон, Капу, Хьюз, Деулофеу, Дукуре, Перейра, Дини.

Команды встречались в 18-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. «Уотфорд» на домашнем стадионе обыграл «красных дьяволов» со счётом 2:0.

«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков в 26 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (24) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020