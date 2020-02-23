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«Лацио» увеличил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 20 матчей, обыграв «Дженоа»

«Лацио» увеличил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 20 матчей, обыграв «Дженоа»
Футбол / Италия 0

В матче 25-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал «Лацио». Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Первый гол забил защитник «Лацио» Адам Марушич на 2-й минуте. В начале второго тайма преимущество римской команды увеличил нападающий Чиро Иммобиле. Через шесть минут хавбек «Дженоа» Франческо Кассата отыграл один мяч. В середине второй половины отличился полузащитник «орлов» Данило Катальди. На 90-й минуте защитник хозяев Доменико Кришито реализовал пенальти.

Беспроигрышная серия «Лацио» в чемпионате Италии достигла 20 матчей (16 побед, 4 ничьи). «Дженоа» потерпел первое поражение в последних пяти встречах.

«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. В активе подопечных Симоне Индзаги 59 очков. «Дженоа» (22) — на 18-м месте.

Италия - Серия А. 25-й тур
23 февраля 2020, воскресенье. 14:30 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
2 : 3
Лацио
Рим
0:1 Марушич – 2'   0:2 Иммобиле – 51'   1:2 Кассата – 57'   1:3 Катальди – 71'   2:3 Кришито – 90' (пен)
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