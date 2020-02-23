Сборная звёзд ушла с поля в финале Кубка Легенд с Россией в знак протеста против судейства

Все футболисты сборной звёзд покинули поле в финальном матче Кубка Легенд с национальной командой России в знак протеста против судейства, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Этому предшествовали удаления двух игроков сборной звёзд — Йосси Бенаюна и Йона Арне Риисе. Причина — разговоры с арбитром. После этого соперники россиян приняли решение прекратить играть и ушли с поля. На тот момент счёт в матче был ничейным — 4:4.

Третье место на Кубке Легенд заняла Испания, четвёртое — Германия, пятое — Португалия, шестое — Франция, седьмое — Турция, восьмое — Нидерланды.

Национальная команда России является действующим победителем Кубка Легенд. Россияне становились победителями во всех 11 предыдущих розыгрышах турнира.