А. Сигурдссон: есть ощущение, что набрал хорошую форму перед рестартом сезона

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал результат товарищеского матча с «Уфой» (3:0). Напомним, хавбек стал автором хет-трика в этой встрече.



«Конечно, приятно забить три мяча. Любой игрок радуется забитым голам, даже если это предсезонный сбор и товарищеская встреча. Особенно приятно сделать хет-трик. Важно, что мы провели хорошую репетицию перед возобновлением официальных матчей. Есть ощущение, что набрал хорошую форму перед рестартом сезона. Команда в целом отлично поработала в Кампоаморе. Ждём первого официального матча в этом году.



Понимали, что „Уфа“ будет обороняться. В первом тайме пытались раскачать оборону соперника. Нужно было просто терпеть и ждать шанса. После перерыва нам удалось растянуть оборону противника, стали появляться опасные моменты, и три из них в итоге превратились в голы.



Очевидно, что во второй части сезона мы должны выкладываться на сто процентов в каждой встрече. Самоотдача будет полнейшей, это даже не обсуждается! Сборы прошли хорошо, команда набрала необходимые кондиции. Нам нужно быть сплочёнными и шаг за шагом двигаться к своей цели. Мы способны на многое. Надеюсь, вторая часть сезона сложится для ЦСКА удачно», — приводит слова Сигурдссона Bobsoccer.

ЦСКА разгромил «Уфу» благодаря хет-трику Сигурдссона