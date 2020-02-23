Игроки сборной звёзд вернулись на поле в матче финала Кубка Легенд с Россией

Футболисты сборной звёзд вернулись на поле в финальном матче Кубка Легенд с национальной командой России. Болельщики устроили игрокам овации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Футболисты ушли с поля в знак протеста против судейства. Они были недовольны двумя удалениями за разговоры, которыми были наказаны Йосси Бенаюн и Йон Арне Риисе. В итоге красная карточка Риисе была заменена на жёлтую.

На момент протеста игроков сборной звёзд счёт в матче был ничейным — 4:4.

В этом году третье место на Кубке Легенд заняла Испания, четвёртое — Германия, пятое — Португалия, шестое — Франция, седьмое — Турция, восьмое — Нидерланды.

Национальная команда России является действующим победителем Кубка Легенд. Россияне становились победителями во всех 11 предыдущих розыгрышах турнира.