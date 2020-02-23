Серхи Роберто пропустит 3-4 недели из-за травмы

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто получил повреждение подколенного сухожилия, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Сроки восстановления игрока составят 3-4 недели. Таким образом, он пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (25 февраля), а также встречу 26-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (1 марта).

28-летний Роберто является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах испанского национального чемпионата (20 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил семь жёлтых карточек. Контракт футболиста с каталонским клубом действителен до лета 2022 года.