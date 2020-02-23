Сборная звёзд выиграла Кубок легенд

Сборная звёзд стала победителем Кубка Легенд, обыграв в финальном поединке сборную России со счётом 6:5.

Счёт открыл Хавьер Савиола. Затем преимущество звёзд увеличил Вильям Галлас. Сократил разрыв в счёте Дмитрий Аленичев. Впрочем, вскоре Кристиан Дзаккардо вновь довёл отрыв гостей до двух мячей. После этого второй гол россиян забил Константин Головской. Четвёртый гол у звёзд забил Ивица Олич, на что Денис Колодин ответил дублем. На перерыв команды ушли при счёте 4:4.

Во втором тайме Андрей Воронин вывел гостей вперёд, но Колодин вновь сравнял счёт, оформив хет-трик. Победный гол забил Олич.

Россия — сборная звёзд мира — 5:6 (4:4)

Голы: Колодин (3), Аленичев, Головской — Олич (2), Савиола, Галлас, Дзаккардо, Воронин.