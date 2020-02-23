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Иммобиле повторил рекорд Серии А, забив 27 мячей в 25 турах

Иммобиле повторил рекорд Серии А, забив 27 мячей в 25 турах
Футбол / Италия 0

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле стал автором очередного мяча в Серии А. В матче 25-го тура с «Дженоа» нападающий помог своей команде одержать победу со счётом 3:2.

Для 30-летнего итальянца этот гол стал уже 27-м в 25 матчах Серии А. Таким образом, Иммобиле повторил рекорд Серии А, который в сезоне-1958/59 установил Антонио Аджелилло.

Иммобиле является лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Второе место в списке занимает форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший 21 мяч.

Беспроигрышная серия «Лацио» в чемпионате Италии достигла 20 матчей (16 побед, 4 ничьи). «Дженоа» потерпел первое поражение в последних пяти встречах.

«Лацио» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. В активе подопечных Симоне Индзаги 59 очков. «Дженоа» (22) — на 18-м месте.

«Лацио» увеличил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 20 матчей, обыграв «Дженоа»
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