«Лудогорец» направил УЕФА запрос из-за коронавируса перед ответным матчем ЛЕ с «Интером»

Руководство болгарского клуба «Лудогорец» направило официальный запрос УЕФА и «Интеру» в связи с эпидемией коронавируса в Италии. 27 февраля «Лудогорцу» предстоит провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Интером».
Ранее сообщалось, что ответный матч может быть перенесён или проведён без зрителей.
После получения информации от УЕФА пресс-служба «Лудогорца» опубликует её на своём сайте. Болельщикам могут вернуть деньги за билеты, если они решат отказаться от поездки в Италию.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отмене всех спортивных мероприятий на территории регионов Ломбардия и Венето. Причиной отмены спортивных мероприятий стали случаи заболевания коронавирусом в регионах. В число отменённых мероприятий вошло три матча итальянской Серии А: «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло», «Интер» — «Сампдория». Все три встречи должны были состояться сегодня, 23 февраля. Перенесены и 42 матча в любительских и молодёжных лигах, а также встреча «Асколи» и «Кремонезе» в Серии B.
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