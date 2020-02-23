Финальный матч Кубка легенд завершился скандалом, сборная России забила после сирены

Сборная звёзд стала победителем Кубка Легенд, обыграв в финальном поединке сборную России со счётом 6:5. Матч завершился большим скандалом. Матч закончился по сирене, которую в итоге выключили, со счётом 6:5 в пользу звёзд. Сборная России тем не менее продолжила играть и забила гол, после чего судья показал на центр поля. Сборная звёзд стала оспаривать это решение арбитра, и после долгих споров ей была присуждена победа.
Счёт в матче открыл Хавьер Савиола. Затем преимущество звёзд увеличил Вильям Галлас. Сократил разрыв в счёте Дмитрий Аленичев. Впрочем, вскоре Кристиан Дзаккардо вновь довёл отрыв гостей до двух мячей. После этого второй гол россиян забил Константин Головской. Четвёртый гол у звёзд забил Ивица Олич, на что Денис Колодин ответил дублем. На перерыв команды ушли при счёте 4:4.
Во втором тайме Андрей Воронин вывел гостей вперёд, но Колодин вновь сравнял счёт, оформив хет-трик. Победный гол забил Олич.
Кубок легенд
Россия — сборная звёзд мира — 5:6 (4:4)
Голы: Колодин (3), Аленичев, Головской — Олич (2), Савиола, Галлас, Дзаккардо, Воронин.
- 23 февраля 2020
-
19:22
-
19:19
-
18:57
-
18:52
-
18:51
-
18:44
-
18:27
-
18:16
-
18:08
-
18:01
-
17:58
-
17:53
-
17:50
-
17:34
-
17:27
-
17:25
-
17:13
-
17:04
-
16:49
-
16:45
-
16:25
-
16:15
-
16:06
-
16:05
-
15:50
-
15:31
-
15:09
-
14:53
-
14:52
-
14:41
-
14:19
-
14:11
-
14:03
-
14:00
-
13:40