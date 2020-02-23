Бруну Фернандеш забил дебютный гол в АПЛ

В эти минуты в Манчестере проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимает «Уотфорд».

Счёт на 42-й минуте открыл португальский полузащитник хозяев Бруну Фернандеш. Португалец ворвался с мячом в штрафную, обыграл голкипера Бена Фостера и заставил его сфолить. В итоге арбитр Мартин Аткинсон назначил пенальти. Удар с 11-метровой отметки точно исполнил сам португалец.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Этот гол стал дебютным для Бруну Фернандеша в АПЛ. Он перешёл в клуб из Манчестера во время зимнего трансферного окна из «Спортинга».

«Манчестер Юнайтед» с 38 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Уотфорд» с 24 очками располагается на 19-м.