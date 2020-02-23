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Олич: с девушкой-арбитром было тяжело. Нельзя так судить

Олич: с девушкой-арбитром было тяжело. Нельзя так судить
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий команды звёзд Ивица Олич прокомментировал победу команды в финальном матче Кубка легенд со сборной России (6:5).

«Это была хорошая игра. Болельщики увидели 12 голов. На таком турнире, тем более в финале, нужно просто сделать замечание, а не давать красную карточку.

Мы вновь вышли на поле потому, что наши игроки снова могли играть. Красные карточки, которые получили Бенайюн и Риисе, отменили, хотя они ничего не сделали. Никто не обижен. Всё будет нормально. Это футбол.

С девушкой-судьёй было тяжело. Нельзя так судить. Ей надо поднабраться опыта», — передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.

Футболисты сборной звёзд покинули поле в знак протеста против судейства. Этому предшествовали удаления двух игроков сборной звёзд — Йосси Бенаюна и Йона Арне Риисе. Через некоторое время гости вернулись на поле, а красная карточка Риисе была заменена на жёлтую.

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