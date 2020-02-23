«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: Марсьяль забил, изящно перекинув мяч через вратаря

В эти минуты в Манчестере проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимает «Уотфорд».

Счёт на 42-й минуте открыл португальский полузащитник хозяев Бруну Фернандеш. Он ворвался с мячом в штрафную, обыграл голкипера Бена Фостера и заставил его сфолить. В итоге арбитр Мартин Аткинсон назначил пенальти. Удар с 11-метровой отметки точно исполнил сам португалец.

На 57-й минуте форвард Антони Марсьяль удвоил преимущество хозяев. Француз получил мяч в чужой штрафной, не смог забить с первой попытки, но затем собрал на себе нескольких соперников, включая Фостера, и перебросил мяч через голкипера.

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«Манчестер Юнайтед» с 38 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Уотфорд» с 24 очками располагается на 19-м месте.