Дубль Жоты помог «Вулверхэмптону» разгромить «Норвич»
«Вулверхэмптон» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги принимал «Норвич». Матч, проходивший на стадионе «Молине», завершился победой хозяев со счётом 3:0.
Главным героем матча стал португальский форвард Диогу Жота. Он открыл счёт на 19-й минуте, а на 30-й минуте оформил дубль. Ещё один мяч во втором тайме забил Рауль Хименес.
«Вулверхэмптон» одержал первую победу после серии из трёх матчей, в которых «волки» набрали лишь два очка. «Вулверхэмптон» набрал 39 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» потерпел второе поражение подряд. «Канарейки» с 18 очками замыкают турнирную таблицу лиги.
В следующем туре «Вулверхэмптон» в гостях сыграет с «Тоттенхэм Хотспур». «Норвич» в 28-м туре будет принимать «Лестер».
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