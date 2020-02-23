Тульский «Арсенал» в присутствии Черчесова сыграл вничью с чемпионом Казахстана
Тульский «Арсенал» в товарищеском матче со счётом 1:1 сыграл вничью с чемпионом Казахстана — клубом «Астана» из Нур-Султана. Встреча состоялась в Турции, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Арсенала».
Товарищеский матч
«Арсенал» — «Астана» — 1:1 (1:1)
«Арсенал», набрав 25 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ тульский клуб проведёт 1 марта на выезде с «Сочи». Лидером турнира является «Зенит» (45)
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
Тульский «Арсенал» обыграл «Ордабасы» в товарищеском матче
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