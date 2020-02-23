Гол Ерёменко принёс «Ростову» победу в товарищеском матче с «Краснодаром»

«Краснодар» на сборах в Испании провёл заключительный товарищеский матч. Соперником «быков» стал «Ростов». Встреча закончилась победой ростовчан со счётом 1:0, единственный мяч забил полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко.
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Быки» отстают от «Зенита» на 10 очков. В 19 матчах «Краснодар» одержал 9 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения.
В 20-м туре чемпионата России «Краснодар» на своём поле сыграет с «Уфой». Встреча состоится 1 марта, начало — в 16:30 мск.
«Ростов» располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У подопечных Валерия Карпина после 19 туров в активе 34 очка. В 20-м туре чемпионата России «Ростов» сыграет с грозненским «Ахматом» в гостях. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «Ахмат Арена».
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