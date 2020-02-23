«Эспаньол» проиграл «Вальядолиду» и остался на последнем месте в Примере

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» обыграл «Эспаньол» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья». Обслуживал матч арбитр Прието Иглесиас. Ему ассистировали судьи на линиях Айтор Вильяте Мартинес и Мигель Мартинес Мунуэра.
Гости остались вдесятером в середине первого тайма. За две жёлтые карточки был удалён Давид Лопес. Счёт был открыт на 77-й минуте. Автором забитого мяча стал Сандро Рамирес. Через несколько минут преимущество хозяев увеличил Серхио Гвардиола, которому ассистировал Энес Унал. В концовке разрыв в счёте сократил Адриан Эмбарба с пенальти.
«Вальядолид», набрав 29 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Эспаньол» (19) — на последнем, 20-м месте.
- 23 февраля 2020
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