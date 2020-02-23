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«Эспаньол» проиграл «Вальядолиду» и остался на последнем месте в Примере

«Эспаньол» проиграл «Вальядолиду» и остался на последнем месте в Примере
Футбол / Испания 0

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» обыграл «Эспаньол» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья». Обслуживал матч арбитр Прието Иглесиас. Ему ассистировали судьи на линиях Айтор Вильяте Мартинес и Мигель Мартинес Мунуэра.

Гости остались вдесятером в середине первого тайма. За две жёлтые карточки был удалён Давид Лопес. Счёт был открыт на 77-й минуте. Автором забитого мяча стал Сандро Рамирес. Через несколько минут преимущество хозяев увеличил Серхио Гвардиола, которому ассистировал Энес Унал. В концовке разрыв в счёте сократил Адриан Эмбарба с пенальти.

«Вальядолид», набрав 29 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Эспаньол» (19) — на последнем, 20-м месте.

Турнирная таблица Примеры сезона-2019/2020

Испания - Примера. 25-й тур
23 февраля 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
2 : 1
Эспаньол
Барселона
1:0 Рамирес – 77'   2:0 Гвардиола – 83'   2:1 Эмбарба – 90+3' (пен)
Удаления: нет / Давид Лопес – 25'
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