А. Гомеш, сломавший ногу четыре месяца назад, попал в состав «Эвертона» на матч АПЛ
Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш был включён в состав клуба из Ливерпуля на матч 27-го тура с «Арсеналом». Гомеш начал встречу на скамейке запасных.
В матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1) португалец получил перелом голеностопа со смещением в результате контакта с нападающим лондонского клуба Сон Хын Мином.
Гомеш перешёл в «Эвертон» летом 2018 года из «Барселоны» на правах аренды за € 2,25 млн. Через год английский клуб выкупил трансфер футболиста за € 25 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провёл 8 матчей в АПЛ.
«Эвертон» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков. «Арсенал» располагается на 11-й строчке с 34 баллами.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Эвертон».
Андре Гомеш, сломавший четыре месяца назад ногу, принял участие в двусторонке «Эвертона»
Читайте также
- 23 февраля 2020
-
20:52
-
20:38
-
20:30
-
20:26
-
20:13
-
20:12
-
20:03
-
19:54
-
19:52
-
19:41
-
19:32
-
19:27
-
19:22
-
19:19
-
18:57
-
18:52
-
18:51
-
18:44
-
18:27
-
18:16
-
18:08
-
18:01
-
17:58
-
17:53
-
17:50
-
17:34
-
17:27
-
17:25
-
17:13
-
17:04
-
16:49
-
16:45
-
16:25
-
16:15
-
16:06
Партнерский контент