А. Гомеш, сломавший ногу четыре месяца назад, попал в состав «Эвертона» на матч АПЛ

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш был включён в состав клуба из Ливерпуля на матч 27-го тура с «Арсеналом». Гомеш начал встречу на скамейке запасных.

В матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1) португалец получил перелом голеностопа со смещением в результате контакта с нападающим лондонского клуба Сон Хын Мином.

Гомеш перешёл в «Эвертон» летом 2018 года из «Барселоны» на правах аренды за € 2,25 млн. Через год английский клуб выкупил трансфер футболиста за € 25 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провёл 8 матчей в АПЛ.

«Эвертон» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков. «Арсенал» располагается на 11-й строчке с 34 баллами.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Эвертон».