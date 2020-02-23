«Арсенал» — «Эвертон»: игрок гостей на 1-й минуте забил ударом через себя

В эти минуты в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги. «Арсенал» принимает на своём поле «Эвертон».

Уже на 1-й минуте встречи счёт открыл форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин. После розыгрыша стандарта защитник «Арсенала» Давид Луис неудачно отбил мяч головой, а Калверт-Льюин ударом в падении через себя отправил мяч в ворота.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Эвертон».

«Эвертон» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков. «Арсенал» располагается на 11-й строчке с 34 баллами.