«Уфа» разгромила клуб Гамшика в товарищеском матче

«Уфа» в товарищеском матче со счётом 4:1 разгромила китайский клуб «Далянь Ифан», за который выступает словацкий полузащитник Марек Гамшик. Встреча состоялась в испанском городе Бенидорме, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.

Победу башкирскому клубу принесли дубли Даниила Фомина и Ловро Бизяка.

«Уфа» (Россия) — «Далянь Ифан» — 4:1 (2:0)

Голы у «Уфы»: Фомин (19, 58) Бизяк (41, 61)

«Уфа» (стартовый состав): Беленов, Сухов, Неделчару, Табидзе, Йокич, Алиев, Карп, Фомин, Тилль, Кротов, Бизяк

«Уфа», набрав 25 очков в 19 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ уфимцы проведут 1 марта на выезде с «Краснодаром».

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020