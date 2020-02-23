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«Уфа» разгромила клуб Гамшика в товарищеском матче

«Уфа» разгромила клуб Гамшика в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

«Уфа» в товарищеском матче со счётом 4:1 разгромила китайский клуб «Далянь Ифан», за который выступает словацкий полузащитник Марек Гамшик. Встреча состоялась в испанском городе Бенидорме, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.

Победу башкирскому клубу принесли дубли Даниила Фомина и Ловро Бизяка.

«Уфа» (Россия) — «Далянь Ифан» — 4:1 (2:0)
Голы у «Уфы»: Фомин (19, 58) Бизяк (41, 61)

«Уфа» (стартовый состав): Беленов, Сухов, Неделчару, Табидзе, Йокич, Алиев, Карп, Фомин, Тилль, Кротов, Бизяк

«Уфа», набрав 25 очков в 19 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ уфимцы проведут 1 марта на выезде с «Краснодаром».

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