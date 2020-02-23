«Уфа» разгромила клуб Гамшика в товарищеском матче
«Уфа» в товарищеском матче со счётом 4:1 разгромила китайский клуб «Далянь Ифан», за который выступает словацкий полузащитник Марек Гамшик. Встреча состоялась в испанском городе Бенидорме, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
Победу башкирскому клубу принесли дубли Даниила Фомина и Ловро Бизяка.
«Уфа» (Россия) — «Далянь Ифан» — 4:1 (2:0)
Голы у «Уфы»: Фомин (19, 58) Бизяк (41, 61)
«Уфа» (стартовый состав): Беленов, Сухов, Неделчару, Табидзе, Йокич, Алиев, Карп, Фомин, Тилль, Кротов, Бизяк
«Уфа», набрав 25 очков в 19 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ уфимцы проведут 1 марта на выезде с «Краснодаром».
Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020
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