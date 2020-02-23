Жоау Мариу: «Интер» заплатил за меня € 40 млн и относился ко мне как к ребёнку

Португальский полузащитник Жоау Мариу раскритиковал руководство «Интера» за отношение к себе. В настоящее время Мариу на правах аренды выступает за московский «Локомотив», а его контракт принадлежит «Интеру». Мариу перешёл в «Интер» в 2016 году. Тогда итальянский клуб заплатил за него € 40 млн.
«Я не мог тренироваться или играть в товарищеских матчах, как все остальные. Я тренировался вместе с Мауро Икарди. Я не понимаю такую позицию руководства клуба. «Интер» заплатил за меня € 40 млн и относился ко мне как к ребёнку. Это просто не поддаётся объяснению.
«Интер» — менее стабильный и спокойный клуб, чем «Спортинг». В «Интере» было много путаницы, менялись тренеры, была плохая подготовка к сезону. Более важные вещи происходили за пределами поля, а не на нём», — цитирует Мариу A Bola.
- 23 февраля 2020
-
20:52
-
20:38
-
20:30
-
20:26
-
20:13
-
20:12
-
20:03
-
19:54
-
19:52
-
19:41
-
19:32
-
19:27
-
19:22
-
19:19
-
18:57
-
18:52
-
18:51
-
18:44
-
18:27
-
18:16
-
18:08
-
18:01
-
17:58
-
17:53
-
17:50
-
17:34
-
17:27
-
17:25
-
17:13
-
17:04
-
16:49
-
16:45
-
16:25
-
16:15
-
16:06