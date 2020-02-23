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Жоау Мариу: «Интер» заплатил за меня € 40 млн и относился ко мне как к ребёнку

Жоау Мариу: «Интер» заплатил за меня € 40 млн и относился ко мне как к ребёнку
Футбол / РПЛ 0

Португальский полузащитник Жоау Мариу раскритиковал руководство «Интера» за отношение к себе. В настоящее время Мариу на правах аренды выступает за московский «Локомотив», а его контракт принадлежит «Интеру». Мариу перешёл в «Интер» в 2016 году. Тогда итальянский клуб заплатил за него € 40 млн.

«Я не мог тренироваться или играть в товарищеских матчах, как все остальные. Я тренировался вместе с Мауро Икарди. Я не понимаю такую позицию руководства клуба. «Интер» заплатил за меня € 40 млн и относился ко мне как к ребёнку. Это просто не поддаётся объяснению.

«Интер» — менее стабильный и спокойный клуб, чем «Спортинг». В «Интере» было много путаницы, менялись тренеры, была плохая подготовка к сезону. Более важные вещи происходили за пределами поля, а не на нём», — цитирует Мариу A Bola.

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