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«Аякс» проиграл «Хераклесу» в чемпионате Нидерландов

«Аякс» проиграл «Хераклесу» в чемпионате Нидерландов
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 24-го тура чемпионата Нидерландов «Хераклес» обыграл «Аякс» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Алмело на стадионе «Полман». Обслуживал матч арбитр Пол ван Букель. Ему ассистировали судьи на линиях Йохан Балдер и Ренс Блейминк.

Единственный гол был забит на 77-й минуте. Автором забитого мяча стал Сирил Дессерт, которому ассистировал Янис Бласвих.

«Аякс», набрав 53 очка, по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «Хераклес» (32) — на 9-м месте.

В следующем туре «Аякс» на своём поле встретится с «АЗ Алкмар», который занимает второе место в таблице. Матч состоится 1 марта.

Турнирная таблица чемпионата Нидерландов сезона-2019/2020

Календарь матчей «Аякса» в чемпионате Нидерландов сезона-2019/2020

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 24-й тур
23 февраля 2020, воскресенье. 18:45 МСК
Хераклес
Алмело
Окончен
1 : 0
Аякс
Амстердам
1:0 Дессерт – 77'
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