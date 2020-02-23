«Аякс» проиграл «Хераклесу» в чемпионате Нидерландов

В матче 24-го тура чемпионата Нидерландов «Хераклес» обыграл «Аякс» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Алмело на стадионе «Полман». Обслуживал матч арбитр Пол ван Букель. Ему ассистировали судьи на линиях Йохан Балдер и Ренс Блейминк.
Единственный гол был забит на 77-й минуте. Автором забитого мяча стал Сирил Дессерт, которому ассистировал Янис Бласвих.
«Аякс», набрав 53 очка, по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «Хераклес» (32) — на 9-м месте.
В следующем туре «Аякс» на своём поле встретится с «АЗ Алкмар», который занимает второе место в таблице. Матч состоится 1 марта.
Турнирная таблица чемпионата Нидерландов сезона-2019/2020
Календарь матчей «Аякса» в чемпионате Нидерландов сезона-2019/2020
- 23 февраля 2020
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