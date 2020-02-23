«Арсенал» — «Эвертон»: Ришарлисон забил гол ударом в стиле кунг-фу

В эти минуты в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги. «Арсенал» принимает на своём поле «Эвертон».
Уже на 1-й минуте встречи счёт открыл Доминик Калверт-Льюин. После розыгрыша стандарта защитник «Арсенала» Давид Луис неудачно отбил мяч головой, а форвард «Эвертона» ударом в падении через себя отправил мяч в ворота.
«Арсенал» отыгрался на 27-й минуте. После быстрой атаки хозяев Букайо Сака сделал прострельную передачу в штрафную, а Эдвард Нкетиа в касание отправил мяч в цель.
На 33-й минуте форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг убежал от защитников «Эвертона» и от угла штрафной пробил под дальнюю штангу. Но на перерыв команды ушли при равном счёте. Уже в компенсированное время после углового форвард «Эвертона» Ришарлисон сумел ногой в прыжке проткнуть мяч в ворота.
Видео можно посмотреть на сайте «Чемпионата».
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Эвертон».
«Эвертон» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков. «Арсенал» располагается на 11-й строчке с 34 баллами.
- 23 февраля 2020
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