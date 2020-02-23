«Барселона» предложила Л. Мартинесу пятилетний контракт с зарплатой € 7 млн в год

«Барселона» предложила контракт аргентинскому нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу, утверждает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Каталонский клуб предлагает футболисту контракт до лета 2025 года. Зарплата игрока может составить € 7 млн в год без учёта бонусов.
Ранее сообщалось, что «Интер» оценивает форварда в € 150 млн, но сумма отступных в его контракте составляет € 111 млн. «Барселона» готова заплатить больше клаусулы, но хочет выплатить сумму в рассрочку, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей.
В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес принял участие в 21 матче чемпионата Италии (19 — в основном составе), забил 11 голов (два — с пенальти) и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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