«Вольфсбург» разгромил «Майнц» и продлил беспроигрышную серию до четырёх матчей
«Вольфсбург» в матче 23-го тура Бундеслиги принимал «Майнц». Встреча, проходившая на стадионе «Фольксваген-Арена», завершилась убедительной победой хозяев — 4:0.
«Вольфсбург» забил по два мяча в каждом из таймов. На 21-й минуте Йосип Брекало вывел хозяев вперёд, а перед перерывом Ренато Штеффен удвоил преимущество хозяев. После возобновления игры Янник Герардт забил третий мяч, а в середине тайма Штеффен оформил дубль.
«Волки» выиграли второй матч подряд. Также они продлили беспроигрышную серию до четырёх матчей. «Вольфсбург» набрал 34 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Майнц» с 22 баллами находится на 15-й строчке. В пяти последних матчах в Бундеслиге «Майнц» одержал лишь одну победу.
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