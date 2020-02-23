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«Вольфсбург» разгромил «Майнц» и продлил беспроигрышную серию до четырёх матчей

«Вольфсбург» разгромил «Майнц» и продлил беспроигрышную серию до четырёх матчей
Футбол / Германия 0

«Вольфсбург» в матче 23-го тура Бундеслиги принимал «Майнц». Встреча, проходившая на стадионе «Фольксваген-Арена», завершилась убедительной победой хозяев — 4:0.

«Вольфсбург» забил по два мяча в каждом из таймов. На 21-й минуте Йосип Брекало вывел хозяев вперёд, а перед перерывом Ренато Штеффен удвоил преимущество хозяев. После возобновления игры Янник Герардт забил третий мяч, а в середине тайма Штеффен оформил дубль.

«Волки» выиграли второй матч подряд. Также они продлили беспроигрышную серию до четырёх матчей. «Вольфсбург» набрал 34 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Майнц» с 22 баллами находится на 15-й строчке. В пяти последних матчах в Бундеслиге «Майнц» одержал лишь одну победу.

Германия - Бундеслига. 23-й тур
23 февраля 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
4 : 0
Майнц
Майнц
1:0 Брекало – 21'   2:0 Штеффен – 45'   3:0 Герардт – 49'   4:0 Штеффен – 68'
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