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«Севилья» разгромила «Хетафе» и вышла на третье место в Примере

«Севилья» разгромила «Хетафе» и вышла на третье место в Примере
Футбол / Испания 0

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Хетафе» уступил «Севилье» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Обслуживал матч арбитр Хавьер Эстрада Фернандес. Ему ассистировали судьи на линиях Рауль Кабаньеро Мартинес и Гвадалупе Поррас Аюсо.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте автором забитого мяча стал Лукас Окампос, которому ассистировал Серхио Регилон. В середине второго тайма преимущество севильского клуба увеличил Фернандо с передачи Люка де Йонга. На 75-й минуте счёт до крупного довёл Жюль Кунде с паса Фернандо.

«Севилья», набрав 43 очка, поднялась на третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Хетафе» (42) — на 4-м месте.

Испания - Примера. 25-й тур
23 февраля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 3
Севилья
Севилья
0:1 Окампос – 43'   0:2 Фернандо – 67'   0:3 Кунде – 75'
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