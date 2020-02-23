«Севилья» разгромила «Хетафе» и вышла на третье место в Примере
В матче 25-го тура чемпионата Испании «Хетафе» уступил «Севилье» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Обслуживал матч арбитр Хавьер Эстрада Фернандес. Ему ассистировали судьи на линиях Рауль Кабаньеро Мартинес и Гвадалупе Поррас Аюсо.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте автором забитого мяча стал Лукас Окампос, которому ассистировал Серхио Регилон. В середине второго тайма преимущество севильского клуба увеличил Фернандо с передачи Люка де Йонга. На 75-й минуте счёт до крупного довёл Жюль Кунде с паса Фернандо.
«Севилья», набрав 43 очка, поднялась на третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Хетафе» (42) — на 4-м месте.
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