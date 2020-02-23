Судейский скандал со звёздами и утешительный кубок для России. Фото с финала Кубка Легенд

23 февраля в Москве на поле МСА «Лужники» в финальном матче Кубка Легенд сборная звёзд стала обладателем трофея, одержав победу над сборной России со счётом 6:5.
Счёт открыл Хавьер Савиола. Затем преимущество звёзд увеличил Вильям Галлас. Сократил разрыв в счёте Дмитрий Аленичев. Впрочем, вскоре Кристиан Дзаккардо вновь довёл отрыв гостей до двух мячей. После этого второй гол россиян забил Константин Головской. Четвёртый гол у звёзд забил Ивица Олич, на что Денис Колодин ответил дублем. На перерыв команды ушли при счёте 4:4.
Во втором тайме Андрей Воронин вывел гостей вперёд, но Колодин вновь сравнял счёт, оформив хет-трик. Победный гол забил Олич.
Лучшие кадры с финала турнира — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 23 февраля 2020
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