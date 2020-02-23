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«Антальяспор» с Кудряшовым в составе обыграл «Йени Малатьяспор»

«Антальяспор» с Кудряшовым в составе обыграл «Йени Малатьяспор»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 23-го тура чемпионата Турции «Йени Малатьяспор» уступил «Антальяспору» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Малатье на стадионе «Йени Малатья». Обслуживал матч арбитр Ясар Кемал.

Счёт был открыт в начале встречи. На 8-й минуте автором забитого мяча стал Гомеш Фреди, которому ассистировал Синан Гюмюс. Хозяева отыгрались в середине тайма, на 29-й минуте отличился Умут Булут с передачи Карима Хафеза. Через несколько минут «Антальяспор» остался вдесятером из-за удаления Гюмюса. В концовке встречи победу гостям принёс Лукаш Подольски с передачи Шарлеса. Российский защитник гостей Фёдор Кудряшов отыграл весь матч.

«Антальяспор», набрав 25 очков, поднялся на 11-е место в турецкой Суперлиге. «Йени Малальяспор» (24) — на 12-м месте.

Турция - Суперлига. 23-й тур
23 февраля 2020, воскресенье. 13:30 МСК
Йени Малатьяспор
Малатья
Окончен
1 : 2
Антальяспор
Анталия
0:1 Фреди – 8'   1:1 Булут – 29'   1:2 Подольски – 89'
Удаления: нет / Гюмюс – 31'
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