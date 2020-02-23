«Антальяспор» с Кудряшовым в составе обыграл «Йени Малатьяспор»

В матче 23-го тура чемпионата Турции «Йени Малатьяспор» уступил «Антальяспору» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Малатье на стадионе «Йени Малатья». Обслуживал матч арбитр Ясар Кемал.

Счёт был открыт в начале встречи. На 8-й минуте автором забитого мяча стал Гомеш Фреди, которому ассистировал Синан Гюмюс. Хозяева отыгрались в середине тайма, на 29-й минуте отличился Умут Булут с передачи Карима Хафеза. Через несколько минут «Антальяспор» остался вдесятером из-за удаления Гюмюса. В концовке встречи победу гостям принёс Лукаш Подольски с передачи Шарлеса. Российский защитник гостей Фёдор Кудряшов отыграл весь матч.

«Антальяспор», набрав 25 очков, поднялся на 11-е место в турецкой Суперлиге. «Йени Малальяспор» (24) — на 12-м месте.