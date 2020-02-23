Анри: когда смотришь матчи «Ливерпуля», уже начинаешь уставать! Они так быстро двигаются

Бывший форвард «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри, возглавляющий в настоящее время клуб MLS «Монреаль Импэкт», поделился мнением об игре «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и проблемах «Арсенала».

«Они играют с невероятной интенсивностью, ритмом, скоростью. Когда смотришь матчи «Ливерпуля», уже начинаешь уставать! Они двигаются так быстро.

Если же приходится играть с «Манчестер Сити», то сразу ощущаешь давление. Пытаясь контролировать мяч, сразу сталкиваешься с прессингом, эти ребята начинают тебя моментально окружать.

В «Арсенале» проблемы появились ещё до того, как ушёл Венгер. Я слышал о различных сложностях от разных людей. Но мы ничего не знаем наверняка. Поэтому говорить о таких вещах не стоит", — приводит слова Анри Get French Football.