Анри: когда смотришь матчи «Ливерпуля», уже начинаешь уставать! Они так быстро двигаются

Бывший форвард «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри, возглавляющий в настоящее время клуб MLS «Монреаль Импэкт», поделился мнением об игре «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и проблемах «Арсенала».
«Они играют с невероятной интенсивностью, ритмом, скоростью. Когда смотришь матчи «Ливерпуля», уже начинаешь уставать! Они двигаются так быстро.
Если же приходится играть с «Манчестер Сити», то сразу ощущаешь давление. Пытаясь контролировать мяч, сразу сталкиваешься с прессингом, эти ребята начинают тебя моментально окружать.
В «Арсенале» проблемы появились ещё до того, как ушёл Венгер. Я слышал о различных сложностях от разных людей. Но мы ничего не знаем наверняка. Поэтому говорить о таких вещах не стоит", — приводит слова Анри Get French Football.
- 23 февраля 2020
-
23:57
-
23:46
-
23:39
-
23:17
-
23:10
-
22:59
-
22:52
-
22:34
-
22:33
-
22:30
-
22:21
-
22:15
-
21:55
-
21:55
-
21:37
-
21:29
-
21:10
-
21:03
-
20:57
-
20:52
-
20:38
-
20:30
-
20:26
-
20:13
-
20:12
-
20:03
-
19:54
-
19:52
-
19:41
-
19:32
-
19:27
-
19:22
-
19:19
-
18:57
-
18:52