Бензема: план «Реала» в матче с «Манчестер Сити» — побеждать

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Я могу сказать о „Манчестер Сити“, что это хорошая команда и у них прекрасный тренер. Эта команда контролирует мяч, и они не боятся отдавать много передач. Это будет равный матч.

У нас нет специального плана. Наш план — побеждать каждый раз. Конечно, мы наблюдаем за соперником, но будем сосредоточены на своей игре.



Я счастлив в «Реале» и горжусь своим путешествием в Мадриде. У меня бывали трудные времена, но это часть карьеры. В любой карьере всегда есть взлёты и падения. Критики всегда есть. Но я всегда говорю, что, когда вас критикуют, значит, от вас ожидают большего. Вы можете сделать больше, дать команде что-то большее. Критика — это часть футбола. Это мотивирует меня ещё больше", — приводит слова Бензема официальный сайт УЕФА.