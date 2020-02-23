Бензема: план «Реала» в матче с «Манчестер Сити» — побеждать

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Я могу сказать о „Манчестер Сити“, что это хорошая команда и у них прекрасный тренер. Эта команда контролирует мяч, и они не боятся отдавать много передач. Это будет равный матч.
У нас нет специального плана. Наш план — побеждать каждый раз. Конечно, мы наблюдаем за соперником, но будем сосредоточены на своей игре.
Я счастлив в «Реале» и горжусь своим путешествием в Мадриде. У меня бывали трудные времена, но это часть карьеры. В любой карьере всегда есть взлёты и падения. Критики всегда есть. Но я всегда говорю, что, когда вас критикуют, значит, от вас ожидают большего. Вы можете сделать больше, дать команде что-то большее. Критика — это часть футбола. Это мотивирует меня ещё больше", — приводит слова Бензема официальный сайт УЕФА.
- 23 февраля 2020
-
23:57
-
23:46
-
23:39
-
23:17
-
23:10
-
22:59
-
22:52
-
22:34
-
22:33
-
22:30
-
22:21
-
22:15
-
21:55
-
21:55
-
21:37
-
21:29
-
21:10
-
21:03
-
20:57
-
20:52
-
20:38
-
20:30
-
20:26
-
20:13
-
20:12
-
20:03
-
19:54
-
19:52
-
19:41
-
19:32
-
19:27
-
19:22
-
19:19
-
18:57
-
18:52