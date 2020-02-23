Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Артета: «Арсеналу» нужно убедить Обамеянга остаться в команде

Артета: «Арсеналу» нужно убедить Обамеянга остаться в команде
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о будущем форварда команды Пьер-Эмерика Обамеянга. В матче 27-го тура с «Эвертоном» (3:2) Обамеянг стал автором дубля. Текущий контракт форварда рассчитан до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что Обамеянгом интересуются «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

«Обамеянг — самый важный игрок нашей команды, нет никаких сомнений, учитывая то, как он влияет на «Арсенал». Нам нужно будет убедить его, чтобы он остался в «Арсенале». Обамеянг проделывает невероятный объём работы. До того, как я возглавил команду, у меня были к нему вопросы. Но он сам показал своё старание.

Руководители других команд абсолютно правы, когда хотят подписать Обамеянга, ведь мы говорим об игроке топ-уровня. Он заслуживает этот интерес. Но, опять же, надеюсь, мы убедим его остаться. У него в «Арсенале» большое будущее. Думаю, ему было тяжело в последнее время, ведь в последние месяцы было слишком много поводов для разочарования», — цитирует Артету Sky Sports.

Дубль Обамеянга принёс «Арсеналу» победу в матче с «Эвертоном»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020