Артета: «Арсеналу» нужно убедить Обамеянга остаться в команде

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о будущем форварда команды Пьер-Эмерика Обамеянга. В матче 27-го тура с «Эвертоном» (3:2) Обамеянг стал автором дубля. Текущий контракт форварда рассчитан до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что Обамеянгом интересуются «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».
«Обамеянг — самый важный игрок нашей команды, нет никаких сомнений, учитывая то, как он влияет на «Арсенал». Нам нужно будет убедить его, чтобы он остался в «Арсенале». Обамеянг проделывает невероятный объём работы. До того, как я возглавил команду, у меня были к нему вопросы. Но он сам показал своё старание.
Руководители других команд абсолютно правы, когда хотят подписать Обамеянга, ведь мы говорим об игроке топ-уровня. Он заслуживает этот интерес. Но, опять же, надеюсь, мы убедим его остаться. У него в «Арсенале» большое будущее. Думаю, ему было тяжело в последнее время, ведь в последние месяцы было слишком много поводов для разочарования», — цитирует Артету Sky Sports.
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