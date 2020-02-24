Родриго удалили в матче «Кастильи», теперь он пропустит матч «Реала» с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго получил странную красную карточку в матче 26-го тура Сегунды Б. Бразильский форвард выступал за «Кастилью», молодёжную команду мадридцев. В матче с «Сан-Себастьяном» нападающий на 87-й минуте забил второй гол своей команды и помог мадридцам победить (2:0).

После этого Родриго начал праздновать взятие ворот перед голкипером соперника. По некоторым данным, вратарь оскорблял бразильца. Судья в итоге показал футболисту жёлтую карточку. А после этого Родриго и вовсе был удалён.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Esporte Interativo.

Теперь дисквалификация бразильца будет распространяться и на Примеру. То есть, нападающий пропустит матч 26-го тура Примеры «Реал» — «Барселона», который состоится в Мадриде 1 марта.