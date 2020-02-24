Брат судьи, работавшей в финале Кубка Легенд: безумно горд за сестру, позор звёздам мира

Клим Пономарёв, брат Александры Пономарёвой, судьи, работавшей на финальном матче Кубка Легенд, поддержал сестру. Турнир завершился скандалом, сборная звёзд, победившая в финале сборную России, отказывалась продолжать матч из-за нескольких удалений. Арбитра обвиняли в предвзятом судействе в пользу России. Сборная звёзд в итоге одержала победу со счётом 6:5.

«Комментаторы федерального канала обсуждают, что надо было давать жёлтые карточки, а не удалять игроков. Да, я понимаю, что процентов 90% людей, связанных с футболом никогда не читали правил этой игры, но, как мы прекрасно знаем, незнание закона не освобождает от ответственности.

Я безумно горд за свою сестру, которой не важно кого она судит — детей в спорт-школах или бывших чемпионов мира. Также очень порадовали реакции и комментарии наших легенд, особенно Андрея Тихонова. В нынешнем поколении футболистов таких джентльменов не встретишь.

Позор звёздам мира, позор Бенаюну, позор Риисе, позор Матерацци, позор Воронину и Оличу. Если организаторы хотят праздника, то его не получится, если будешь приглашать игроков известных в основном только за свою грязь», — написал брат арбитра «Вконтакте».