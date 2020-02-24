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Юбилейный гол Кавани помог «ПСЖ» обыграть в гостях «Бордо»

Юбилейный гол Кавани помог «ПСЖ» обыграть в гостях «Бордо»
Футбол / Франция 0

В Париже завершился очередной матч 26-го тура французской Лиги 1. «ПСЖ» принимал «Бордо», хозяева одержали победу со счётом 4:3.

Счёт на 18-й минуте открыл Хван Ый Чо, который вывел «Бордо» вперёд. Но ещё до перерыва парижане не только отыгрались, но и забили второй мяч. На 25-й минуте Эдинсон Кавани восстановил равновесие, этот гол стал для него 200-м в «ПСЖ». Ранее никому не удавалось достичь в парижском клубе этой отметки.

Уже в компенсированное время второй мяч «ПСЖ» забил Маркиньос. В самой концовке тайма «ПСЖ» упустил преимущество. На шестой добавленной минуте Пабло сравнял счёт.

Во втором тайме Маркиньос оформил дубль, а ещё один мяч забил Килиан Мбаппе. На 83-й минуте Рубен Пардо вновь сократил отставание в счёте, но отыграться «Бордо» уже не удалось. А в концовке снова было жарко. Сперва после просмотра видеоповтора арбитр отменил гол Мбаппе, а затем удалил за вторую жёлтую карточку Неймара.

«ПСЖ» с 65 очками лидирует в чемпионате Франции. «Марсель», занимающий второе место, отстаёт от парижан на 13 очков. «Бордо» занимает 12-ю позицию с 35 очками.

Франция - Лига 1. 26-й тур
23 февраля 2020, воскресенье. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 3
Бордо
Бордо
0:1 Чо – 18'   1:1 Кавани – 25'   2:1 Маркиньос – 45+2'   2:2 Пабло – 45+6'   3:2 Маркиньос – 63'   4:2 Мбаппе – 69'   4:3 Пардо – 83'
Удаления: Неймар – 90+2' / нет
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