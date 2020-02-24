Юбилейный гол Кавани помог «ПСЖ» обыграть в гостях «Бордо»

В Париже завершился очередной матч 26-го тура французской Лиги 1. «ПСЖ» принимал «Бордо», хозяева одержали победу со счётом 4:3.

Счёт на 18-й минуте открыл Хван Ый Чо, который вывел «Бордо» вперёд. Но ещё до перерыва парижане не только отыгрались, но и забили второй мяч. На 25-й минуте Эдинсон Кавани восстановил равновесие, этот гол стал для него 200-м в «ПСЖ». Ранее никому не удавалось достичь в парижском клубе этой отметки.

Уже в компенсированное время второй мяч «ПСЖ» забил Маркиньос. В самой концовке тайма «ПСЖ» упустил преимущество. На шестой добавленной минуте Пабло сравнял счёт.

Во втором тайме Маркиньос оформил дубль, а ещё один мяч забил Килиан Мбаппе. На 83-й минуте Рубен Пардо вновь сократил отставание в счёте, но отыграться «Бордо» уже не удалось. А в концовке снова было жарко. Сперва после просмотра видеоповтора арбитр отменил гол Мбаппе, а затем удалил за вторую жёлтую карточку Неймара.

«ПСЖ» с 65 очками лидирует в чемпионате Франции. «Марсель», занимающий второе место, отстаёт от парижан на 13 очков. «Бордо» занимает 12-ю позицию с 35 очками.