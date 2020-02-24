Фонсека: мы скучали по Мхитаряну

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу своей команды над «Лечче» (4:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии. Португальский специалист особенно отметил игру армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, недавно восстановившегося после травмы. В игре с «Лечче» Мхитарян отметился голом и голевой передачей.

«Я был спокоен перед этим матчем, потому что команда усердно тренировалась. Мы отлично провели первые 20-30 минут матча. Футболисты ничего не боялись, это очень важно в данный момент. Я рад, что мы не пропускаем вторую игру подряд — с задачей команда справилась, все сыграли хорошо. Здорово выглядел Мхитарян: он раздавал отличные передачи и принимал правильные решения», цитирует Фонсеку La Gazzetta dello Sport.

«Рома» после 25 туров занимает пятое место с 42 очками.