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Напдающий «Реала» Родриго пропустит «эль класико» из-за удаления в Сегунде Б

Напдающий «Реала» Родриго пропустит «эль класико» из-за удаления в Сегунде Б
Футбол / Испания 0

Форвард мадридского «Реала» Родриго не примет участие в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

Игрок принял участие в матче Сегунды Б с «Сан-Себастьян-де-лос-Рейес» (2:0) и забил один из голов. После этого к нему подскочил с претензиями вратарь соперника. В ответ на его поведение Родриго демонстративно эмоционально отпраздновал гол и получил вторую жёлтую карточку. Это удаление не позволит бразильцу сыграть в «Барселоной» в «эль класико».

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» Esporte Interativo. В текущем сезоне Родриго провёл за «Реал» 18 матчей и забил семь мячей. Он второй бомбардир команды после француза Карима Бензема, на счету которого 18 забитых голов. Матч с «Барселоной» состоится 1 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча первого круга завершилась вничью 0:0.

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