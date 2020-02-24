Напдающий «Реала» Родриго пропустит «эль класико» из-за удаления в Сегунде Б

Форвард мадридского «Реала» Родриго не примет участие в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».
Игрок принял участие в матче Сегунды Б с «Сан-Себастьян-де-лос-Рейес» (2:0) и забил один из голов. После этого к нему подскочил с претензиями вратарь соперника. В ответ на его поведение Родриго демонстративно эмоционально отпраздновал гол и получил вторую жёлтую карточку. Это удаление не позволит бразильцу сыграть в «Барселоной» в «эль класико».
Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» Esporte Interativo. В текущем сезоне Родриго провёл за «Реал» 18 матчей и забил семь мячей. Он второй бомбардир команды после француза Карима Бензема, на счету которого 18 забитых голов. Матч с «Барселоной» состоится 1 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча первого круга завершилась вничью 0:0.
- 24 февраля 2020
-
05:40
-
05:01
-
03:27
-
03:04
-
01:27
-
01:08
-
01:08
-
00:50
-
00:26
-
00:26
-
00:08
- 23 февраля 2020
-
23:57
-
23:46
-
23:39
-
23:17
-
23:10
-
22:59
-
22:52
-
22:34
-
22:33
-
22:30
-
22:21
-
22:15
-
21:55
-
21:55
-
21:37
-
21:29
-
21:10
-
21:03
-
20:57
-
20:52
-
20:38
-
20:30
-
20:26
-
20:13