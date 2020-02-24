В Италии могут перенести все матчи следующего тура Cерии А из-за коронавируса
Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте не исключил отмену и перенос всех матчей следующего тура Серии А.
Ранее из-за вспышки эпидемии были перенесены четыре матча чемпионата Италии на неопределённый срок в провинциях Ломбардия и Венето.
«Не думаю, что всего за одну неделю мы сможем замедлить распространение вируса настолько, чтобы возобновить спортивные соревнования и мероприятия. Мы постоянно мониторим ситуацию, будем следить и оценивать её. Будем следить за развитием этого заболевания и оценим возможность переноса всех матчей на следующей неделе», — приводит слова Конте Football Italia.
На этот момент в Италии подтверждено более 100 случаев инфицирования коронавирусом. От болезни уже умерло три человека.
Матч ЛЕ «Интер» — «Лудогорец» могут перенести или провести без зрителей из-за коронавируса
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