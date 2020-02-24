Клопп не уверен, правильно ли называть «Ливерпуль» лучшей командой в мире

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о своей команде.
«Я немного не понимаю, когда говорят «лучшая команда в мире». Конечно, приятно, когда слышишь такое. Очевидно, это лучше, чем если бы говорили «худшая команда в мире».
Обычно, когда люди используют термин про лучшую команду, они имеют в виду «Реал» или «Барселону» несколько лет назад, «Манчестер Сити» в последние пару лет и в таком роде.
Настрой — главное в нашей команде. Настрой и подбор очень хороших футболистов. Но я думаю, что для всего мира «Ливерпуль» является одних из самых-самых-самых топовых клубов», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
«Ливерпуль» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Юргена Клоппа набрали 76 очков в 26 турах.
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