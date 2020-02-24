Робертсон признался, что жалеет о тычке Месси в голову

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал тычок в голову нападающего «Барселоны» Лионеля Месси во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов в прошлом сезоне (4:0).



«Оглядываясь назад, я ни о чём не жалею, потому что мне кажется, что события в прошлом – это опыт, который делает тебя тем, кто ты есть сейчас. Но тот момент с Месси – исключение. Мне не нравится смотреть на это. Когда я увидел повтор после матча, мне стало очень неприятно. У всех нас в тот день был настрой, что никто не помешает нам на пути к финалу, и он передался трибунам. Мы с Фабиньо преследовали Месси, а потом мы оказались на газоне. Сделать такое с лучшим футболистом всех времён…



Я не испытываю ничего, кроме уважения к нему и «Барселоне», но в том матче нам было нужно чудо, и если тот маленький эпизод помог остановить лучшего игрока в мире в его лучшей форме… Но я жалею об этом. Я не такой человек. Хотя в тот вечер произошло многое, чего уже и не вспомнишь. Это было бездумное действие», — цитирует Робертсона Daily Mail.

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