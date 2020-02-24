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Крауч: «Манчестер Юнайтед» не хватало высокомерия. У Бруну Фернандеша оно есть

Крауч: «Манчестер Юнайтед» не хватало высокомерия. У Бруну Фернандеша оно есть
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше.

«У Фернандеша есть немного высокомерия, которое «Манчестер Юнайтед» раньше не хватало. Он видит и чувствует, куда нужно отдавать передачи и остаётся мобильным на протяжении всего матча. Бруну напоминает мне Мату, но Хуан не может играть позади, и скорость не является его лучшим качеством.

Фернандеш вселяет уверенность в других игроков команды. Болельщики наслаждаются его игрой каждую минуту», — приводит слова Крауча Daily Mail.

Бруну Фернандеш перешёл в клуб из Манчестера во время зимнего трансферного окна из «Спортинга».

«Манчестер Юнайтед» располагается на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера 38 очков в 26 турах.

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