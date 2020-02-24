Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Яровинский рассказал, как Слуцкий чуть не сломал руку в Англии

Яровинский рассказал, как Слуцкий чуть не сломал руку в Англии
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился воспоминаниями о работе в «Халл Сити» с Леонидом Слуцким.

«Что больше всего поразило в тренировочном процессе в Англии? Например, что доктора почти не появляются на поле. Когда футболист прыгает в другого с двух ног и выносит голеностоп, тот морщится, встаёт и продолжает играть. Врач в основном сидит и смотрит, как восстанавливаются травмированные. Боевитость запредельная! Футболисты даже ничего не замораживают себе на тренировках.

Мы как-то устроили матч персонала. Длинные передачи, удары с локтей… Они удивляются, как можно вообще в футбол играть без подкатов. Жесточайшая борьба до последней секунды. Игра закончилась – все обнялись, улыбнулись и пошли дальше. Я такого нигде не видел на любительском уровне! Леонид Викторович встал в ворота – чуть руку не сломали. Потянулся за мячом, упал и вывихнул плечо. Потом уже только судил», — сказал Яровинский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Я был на охоте в Якутии. И тут звонок из ЦСКА – у нас жопа»
Вторая часть интервью с Олегом Яровинским. Как аферисты покупали Вагнера у ЦСКА, а Березуцкий подставил селекционеров.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020