Яровинский рассказал, как Слуцкий чуть не сломал руку в Англии

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился воспоминаниями о работе в «Халл Сити» с Леонидом Слуцким.
«Что больше всего поразило в тренировочном процессе в Англии? Например, что доктора почти не появляются на поле. Когда футболист прыгает в другого с двух ног и выносит голеностоп, тот морщится, встаёт и продолжает играть. Врач в основном сидит и смотрит, как восстанавливаются травмированные. Боевитость запредельная! Футболисты даже ничего не замораживают себе на тренировках.
Мы как-то устроили матч персонала. Длинные передачи, удары с локтей… Они удивляются, как можно вообще в футбол играть без подкатов. Жесточайшая борьба до последней секунды. Игра закончилась – все обнялись, улыбнулись и пошли дальше. Я такого нигде не видел на любительском уровне! Леонид Викторович встал в ворота – чуть руку не сломали. Потянулся за мячом, упал и вывихнул плечо. Потом уже только судил», — сказал Яровинский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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