Де Брёйне: если «Манчестер Сити» не выиграет ЛЧ, все будут называть нас неудачниками

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Реал» — очевидный фаворит. Они выиграли наибольшее количество трофеев Лиги чемпионов в истории. Но я думаю, что мы поедем на «Сантьяго Бернабеу», чтобы показывать свой футбол и навязывать атакующую игру. «Манчестер Сити» нужно давить на «Реал» и постараться победить.

Если мы не выиграем Лигу чемпионов, то все будут говорить, что мы неудачники, как в последние пять лет! Это то соревнование, в котором мы ещё не одерживали победу. Мы всегда хотим завоёвывать трофеи, но иногда другая команда выступает лучше — как «Ливерпуль» в текущем сезоне», — приводит слова Де Брёйне Goal.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реала» с «Манчестер Сити» состоится в среду, 26 февраля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».