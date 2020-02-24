Агента вингера «Манчестер Сити» Зане подозревают в отмывании денег

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане, владелец агентства Lian Sports Фали Рамадани попал под подозрение полиции, сообщает Bild.
По информации источника, полиция Испании обыскивала дом агента в Мальорке, подозревая его в отмывании миллиона евро через стороннюю компанию. Теперь он должен предстать перед судом в Мадриде. Сам агент заявил, что это была обычная налоговая проверка.
Ранее интересы Зане представляла компания DB Ventures Limited, которой управляет бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Фали Рамадани начал заниматься делами Лероя Зане в последние несколько месяцев. Футболист мог покинуть «Манчестер Сити» и пополнить ряды мюнхенской «Баварии» ещё минувшим летом, но получил разрыв крестообразных связок колена, вследствие чего трансфер в немецкий клуб сорвался.
В прошлом сезоне Зане забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года.
- 24 февраля 2020
-
13:42
-
13:37
-
13:10
-
13:00
-
12:44
-
12:38
-
12:20
-
12:18
-
11:57
-
11:39
-
11:31
-
11:20
-
10:55
-
10:54
-
10:34
-
10:27
-
10:17
-
10:16
-
09:44
-
09:38
-
09:17
-
08:21
-
05:01
-
03:27
-
03:04
-
01:27
-
01:08
-
01:08
-
00:50
-
00:26
-
00:26
-
00:08
- 23 февраля 2020
-
23:57
-
23:46
-
23:39