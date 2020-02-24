Агента вингера «Манчестер Сити» Зане подозревают в отмывании денег

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Зане, владелец агентства Lian Sports Фали Рамадани попал под подозрение полиции, сообщает Bild.

По информации источника, полиция Испании обыскивала дом агента в Мальорке, подозревая его в отмывании миллиона евро через стороннюю компанию. Теперь он должен предстать перед судом в Мадриде. Сам агент заявил, что это была обычная налоговая проверка.

Ранее интересы Зане представляла компания DB Ventures Limited, которой управляет бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Фали Рамадани начал заниматься делами Лероя Зане в последние несколько месяцев. Футболист мог покинуть «Манчестер Сити» и пополнить ряды мюнхенской «Баварии» ещё минувшим летом, но получил разрыв крестообразных связок колена, вследствие чего трансфер в немецкий клуб сорвался.

В прошлом сезоне Зане забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2021 года.