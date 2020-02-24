В Африке тренер снял штаны перед болельщиками бывшего клуба. Видео

Мэни Гамера, тренер клуба «Мьембени» из чемпионата Занзибара, бурно отреагировал на победу в матче со своей бывшей командой «Джангомбе Бойз».
После финального свистка специалист отправился праздновать успех к трибуне с болельщиками проигравшего коллектива. Он бегал, прыгал, танцевал, показывал неприличные жесты и в итоге даже снял штаны, однако находившийся рядом стюард быстро исправил это. Гамера также повторил со своими подопечными фирменное празднование бывшего нападающего сборной Франции Бафетимби Гомиса, которое заключается в пародировании животного.
В послематчевом интервью тренер заявил следующее: «Они отказались от меня, назвав обезьяной. Сегодня обезьяна раздела их. И они ничего не могут с этим поделать. Я их муж и отец».
Как сообщает журналист Салид Масуд Саид в «Твиттере», действия Гамера не остались без внимания футбольных властей. За своё поведение он был дисквалифицирован на полгода и оштрафован на $ 200.
Видео доступно на «Чемпионате».
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