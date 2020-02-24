Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент «Фенербахче» устроил потасовку с болельщиками после поражения от «Галатасарая»

Президент «Фенербахче» устроил потасовку с болельщиками после поражения от «Галатасарая»
Футбол / Прочие турниры 0

Президент «Фенербахче» Али Коч напал на болельщиков клуба после поражения в стамбульском дерби от «Галатасарая» в матче 23-го тура чемпионата Турции (1:3).

«Фенербахче» впервые за 21 год потерпел домашнее поражение от «Галатасарая» в чемпионате, что не могло понравиться болельщикам клуба. Фанаты начали оскорблять Коча после финального свистка, чем только спровоцировали президента на потасовку. Али спрыгнул с VIP-ложи и устроил драку с оскорблявшими в подтрибунном помещении.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Отметим, главный арбитр матча Халил Мелер показал 12 жёлтых карточек и две красные. Также судья удалил главного тренера «Фенербахче» Эрсуна Янала.

«Фенербахче» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 38 очков в 23 турах. «Галатасарай» имеет в активе 45 очков и догнал лидирующий «Трабзонспор» в таблице.

«Галатасарай» обыграл «Фенербахче», судья показал 12 жёлтых и 3 красные карточки
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020