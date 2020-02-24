Новый футбольный квиз от «Чемпионата» пройдёт в Москве

24-я игра от «Чемпионата» пройдёт 26 февраля в баре «Бауман» (ст. м. «Бауманская», ул. Фридриха Энгельса, 20, стр. 1). Начало — в 20:00. Читатели «Чемпионата» сыграют друг против друга в командной футбольной викторине. Все вопросы подготовлены опытным редактором и охватывают как актуальные события, так и историю любимой игры. Для знатоков спорта подготовлен специальный нефутбольный раунд. Регистрация открыта.
Собирайте команду от 2 до 8 человек, приходите на игру, и вам раздадут специальные пульты для ответов. В каждом раунде вам будут предлагать ответы, но, чтобы дать правильный, не всегда достаточно знаний. Вам может помочь логика и чувство юмора. Все участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения. В нашей игре, как и в спорте, важна скорость и тактика. Оригинальный формат квиза реализует команда Quiz Time. Каждую неделю проходят несколько самых разнообразных игр в пабах и ресторанах Москвы. Следите за расписанием и регистрируйтесь на qztm.ru/games.
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