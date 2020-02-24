Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В Македонии футболист взял мяч в руки и прервал им атаку соперника. Видео

В Македонии футболист взял мяч в руки и прервал им атаку соперника. Видео
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 20-го тура чемпионата Северной Македонии между клубами «Македония ГП» и «Академия Пандев» произошёл курьёзный момент.

В середине второго тайма при счёте 0:0 гости вбрасывали аут. С мячом оказался футболист хозяев, который устремился в атаку. Помешать ему попытался оппонент, у которого в руках оказался ещё один футбольный снаряд. Он совершил бросок, мячи ударились, после чего игроки разбежались в разные стороны – каждый за своим мячом. Главный судья методов гостей не оценил. Он остановил игру и принялся применять дисциплинарные меры. По итогам эпизода были наказаны двое футболистов гостей. Один из них получил жёлтую карточку, другой был удалён с поля.

Матч завершился победой «Македония ГП» со счётом 1:0. Единственный гол был забит с пенальти на 7-й компенсированной к основному времени встречи минуте.

Видео доступно на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020