«Ювентус» продлил контракт с Матюиди на один сезон

«Ювентус» воспользовался опцией продления контракта полузащитника Блеза Матюиди на год, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Я остаюсь в «Ювентусе». Мой контракт включает опцию продления на сезон, и клуб решил воспользоваться этим. Я очень рад, что останусь в клубе. У меня никогда не было никаких сомнений, потому что я чувствовал доверие с обеих сторон. Я люблю этот город», — сказал Матюиди.

Соглашение француза с туринским клубом было рассчитано до лета текущего года.

В этом сезоне Блез Матюиди принял участие в 22 матчах в чемпионате Италии. Французский полузащитник отметился двумя результативными передачами и получил две жёлтые карточки.

В следующем матче туринский «Ювентус» сыграет в гостях с «Лионом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится 26 февраля.