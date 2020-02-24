Главный тренер сборной Бельгии: Де Брёйне предан проекту «Манчестер Сити»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о полузащитнике национальной команды Кевине Де Брёйне, чей клуб – «Манчестер Сити» – был на два года отстранён от участия в Лиге чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей.



«Де Брёйне предан проекту «Манчестер Сити». Не знаю, что произойдёт в будущем, дисквалификацию могут сократить до одного года.



Думаю, два года без Лиги чемпионов повлекут за собой серьёзные последствия для «Манчестер Сити». Но сейчас слишком рано говорить об этом. Не думаю, что кто-то из их игроков размышляет о своём будущем уже сейчас. Обсуждать судьбу футболистов можно будет только тогда, когда всё прояснится», — цитирует Мартинеса Goal.com со ссылкой на beIN Sports.

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